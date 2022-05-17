Жительница Челябинска вернула соседу долг билетами «банка приколов»

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы

Жительница Челябинска вернула соседу долг в размере восьми тысяч рублей купюрами «банка приколов». В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением обратился 59-летний житель Металлургического района. Он рассказал полицейским, что несколько дней назад дал своей соседке в долг восемь тысяч рублей. Деньги женщина вернула, однако расплатиться ими в магазине потерпевший не смог: продавец сообщила о том, что это билеты «банка приколов».

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции „Металлургический“ по подозрению в совершении противоправного деяния задержана неработающая, ранее не судимая 33-летняя местная жительница. Мошенница пояснила полицейским, что умышленно отдала долг фальшивыми деньгами, надеясь, что потерпевший этого не заметит в силу своего возраста», — уточнили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.