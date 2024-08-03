Жительница Челябинска устроила в своей квартире наркопритон

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске 37-летняя безработная местная жительница предоставляла свою квартиру наркозависимым для потребления запрещенных препаратов и сама принимала с ними наркотики. Полицейские задержали женщину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопритон правоохранители выявили в квартире одного из домов, расположенных в Металлургическом районе. В помещении они обнаружили различные предметы для употребления наркотиков и психотропных веществ. Их изъяли.

Полицейские составили четыре протокола по статье о потреблении наркотиков без назначения врача (6.9 КоАП РФ). В отношении хозяйки квартиры возбудили уголовное дело об организации притона (часть 1 статьи 232 УК РФ). Ей грозит до четырех лет тюрьмы.