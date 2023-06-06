Жительница Челябинска убила сожителя и прятала его тело на балконе

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу

В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Его тело на протяжении полугода женщина прятала на балконе квартиры. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в ноябре 2022 года в Металлургическом районе женщина, находясь в своей квартире, поссорилась с сожителем. В какой-то момент она схватила молоток и ударил им мужчину по голове. От полученной травмы он скончался.

Челябинка попыталась скрыть следы преступления и спрятала тело мужчины на балконе квартиры.

В ее отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в Челябинской области осудили мужчину, который напал на пожилую женщину, несколько раз ударил ее и ограбил. Пострадавшая скончалась. Мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.