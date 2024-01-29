Жительница Челябинска убила сожителя 16 ударами молотка

Расчлененное тело она хранила на балконе полгода

В Металлургическом районе Челябинска вынесли приговор по делу о «расчлененке» — части тела мужчины, который полгода считался пропавшим без вести, обнаружили на балконе его же квартиры.

Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, на обнаруженных останках нашли следы насильственной смерти. Время совершения преступления наверняка установить не удалось — убийство совершено в период с 29 ноября 2022-го по 5 января 2023 года.

«В квартире дома по улице Пети Калмыкова у подсудимой, находившейся в состоянии опьянения, произошел конфликт с сожителем, в ходе которого она нанесла ему молотком не менее 16 ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы утаить убийство, подсудимая расчленила труп, разложила по полиэтиленовым пакетам и вынесла на балкон, где их в начале июня 2023 года обнаружила полиция», — рассказали в прокуратуре.

Приговором суда 45-летняя челябинка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима. В пользу матери погибшего с осужденной взыскано 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.