Жительница Челябинска стала инвалидом после падения на рабочем месте

В СК России ход расследования дела поставили на контроль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе проверки инцидента, произошедшего в одном из спортивных магазинов Челябинска. По словам сотрудницы торговой точки, обратившейся в приемную СК РФ, в результате падения на рабочем месте она стала инвалидом. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Женщина упала на пороге магазина «Триал-спорт» и получила тяжелую травму, которая сделала ее инвалидом. По словам заявительницы, торговый зал был оборудован с нарушением правил безопасности. Руководство магазина после случившегося демонтировало выступ, а записи с камер видеонаблюдения удалило.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в информационном центре.