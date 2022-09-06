Жительница Челябинска скачала Zoom и лишилась 9 тысяч рублей с кредитки

Мошенники придумали новый способ обмана

Пенсионерка из Челябинска стала жертвой телефонных мошенников, которые придумали новую схему отъема денег, используя популярное приложение для видеозвонков Zoom. Об этом редакции ИА «Первое областное» рассказала родственница пострадавшей.

Женщине позвонили с незнакомого номера и предложили дистанционную подработку. Мошенники попросили пенсионерку скачать для этого приложение Zoom и заполнить анкету по ссылке, которая была отправлена в приложение.

«У мамы зрение не такое острое, поэтому при заполнении „анкеты“ она доверилась звонившему человеку. По ссылке мама перешла в Сбербанк-онлайн и вошла в личный кабинет интернет-банка. Дальше мошенник просил ее нажимать на разные кнопки, а в конце — ввести „код 8989“. Мама ввела его и поняла, что отправила неизвестным 9 тысяч рублей с кредитки»,

— говорит дочь пострадавшей.