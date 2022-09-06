Женщине позвонили с незнакомого номера и предложили дистанционную подработку. Мошенники попросили пенсионерку скачать для этого приложение Zoom и заполнить анкету по ссылке, которая была отправлена в приложение.
«У мамы зрение не такое острое, поэтому при заполнении „анкеты“ она доверилась звонившему человеку. По ссылке мама перешла в Сбербанк-онлайн и вошла в личный кабинет интернет-банка. Дальше мошенник просил ее нажимать на разные кнопки, а в конце — ввести „код 8989“. Мама ввела его и поняла, что отправила неизвестным 9 тысяч рублей с кредитки», — говорит дочь пострадавшей.
Женщины обратились в полицию, поиском телефонных мошенников уже занимаются силовики.
Житель Южноуральска перечислил мошенникам 1,2 миллиона рублей, хотя о подобных случаях обмана потерпевший слышал по телевизору и читал в СМИ.
С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 миллионов рублей. Раскрывать такие преступления непросто, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. В связи с этим в регионе открыли горячую линию для борьбы с телефонными мошенниками. Те, кто уже стал жертвой обмана или только получил такой звонок, могут обратиться на короткий бесплатный мобильный номер *1593.