Жительница Челябинска рассказала о рыбаках, размещающих сети в реке Миасс

Во время нереста рыбачить можно только с берега и на удочку

Челябинка Елизавета У. рассказала Первому областному информагентству о том, что на реке Миасс в центре Челябинска каждый вечер рыбаки устанавливают сети.

«Установка сетей для ловли рыбы происходит вдоль всей набережной. Каждый день примерно в 21:30. Это нарушение нужно прекратить», — рассказала девушка.

Как ранее сообщал наш сайт, во время нереста, который начался на водоемах Челябинской области 5 мая, рыбалка разрешается только с берега и на одну удочку. Тем не менее только на Шершневском водохранилище патрульные за один день выловили из воды 46 рыболовных сетей, хозяев которых сейчас устанавливают. На озере Карагайском изъято девять сетей по 70 метров каждая. Рыбачившие на них жители Магнитогорска нанесли государству ущерб почти на 145 тысяч рублей, теперь им грозит уголовное дело.