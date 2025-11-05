Жительница Челябинска провела розыгрыш по приобретению героина со скидкой

Колесо фортуны выбрало троих победителей, один из которых привел полицейских к месту забора «выигрыша»

В Челябинске будут судить хозяйку интернет-магазина по продаже наркотиков. Вместе с сообщником (он сейчас в розыске) 34-летняя женщина не только торговала «запрещенкой», но и периодически устраивала розыгрыши среди наркозависимых, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В марте 2025 года обвиняемая провела розыгрыш по приобретению героина со скидкой. После определения случайным образом троих победителей женщина разместила закладку в тайнике на территории Тракторозаводского района, направив координаты одному из победителей. Вскоре обоих взяли с поличным. В попытке избежать уголовной ответственности женщина сбросила 15 свертков с наркотиком», — говорится в сообщении.

Челябинка обвиняется в незаконном обороте наркотиков и покушении на него. Она арестована. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.