Жительница Челябинска прописала в своей квартире девять мигрантов

В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев

38-летняя жительница Челябинска прописала в своей квартире девять мигрантов. При этом гости из иностранных государств в ней не проживали. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Резиновую» квартиру правоохранители обнаружили в одном из домов на улице Кудрявцева. При осмотре жилого помещения выяснилось, что мигранты в квартире не проживают. Этот факт подтвердили и соседи.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Иностранцев с миграционного учета сняли.