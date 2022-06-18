«Безработная 37-летняя собственница квартиры фиктивно поставила на учет 69 иностранных граждан. При этом женщина не собиралась предоставлять им жилье для реального проживания», — замечают в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело. За фиктивную прописку иностранцев челябинке грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже трехлетний срок заключения.Все иностранные граждане сняты с учета.
Между тем директор риэлторской фирмы обманула 10 человек на пять миллионов рублей в Челябинске.
Женщина погибла под колесами грузового поезда на станции в Челябинской области.