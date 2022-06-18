Жительница Челябинска прописала в своей квартире 69 иностранцев

Никто из них по месту прописки на самом деле не жил

В Челябинске, в доме по улице Кудрявцева, полицейские нашли очередную «резиновую» квартиру. Ее хозяйка, уже имевшая судимость в прошлом, прописала там 69 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Безработная 37-летняя собственница квартиры фиктивно поставила на учет 69 иностранных граждан. При этом женщина не собиралась предоставлять им жилье для реального проживания», — замечают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. За фиктивную прописку иностранцев челябинке грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже трехлетний срок заключения.