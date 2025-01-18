Жительница Челябинска прописала в своей квартире 37 мигрантов

Жилье им женщина не предоставила

Челябинские полицейские выявили квартиру в Тракторозаводском районе, хозяйка которой фиктивно прописала 37 уроженцев стран ближнего зарубежья. При этом помещение для проживания она им не предоставила, что подтвердил осмотр квартиры и показания соседей. В отношении собственницы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Установлено, что в 2023 году 25-летняя хозяйка квартиры, расположенной в доме по улице Белостоцкого, 14 раз обращалась в отдел по вопросами миграции, чтобы прописать у себя иностранцев. И каждый раз в ее квартире ставили на учет по несколько человек.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ). Максимальное наказание, которое ей грозит, — лишение свободы на срок до пяти лет. Все мигранты с учета сняты.