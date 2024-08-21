Полиция африканского острова Маврикий начала поиск пропавшей 29-летней Залии Шамигуловой из Челябинска, сообщает ТАСС.
Связь с 29-летней Залией Шамигуловой пропала 17 августа. Последний раз Залию видели на пляже острова Маврикий со знакомым, который обещал отвезти ее в город Кюрпип. Личность этого человека установлена, он сообщил, что отвез Залию и вернулся обратно.
ИА «Первое областное» связалось с родственниками девушки, но пока ответа от них не поступило.
Залия Шамигулова окончила ЮУрГУ, возглавляла информационную комиссию университета.
Девушка любит путешествовать и с начала года объездила несколько стран. На Маврикий вместе с подругой она прилетела в начале лета.