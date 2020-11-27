Жительница Челябинска похитила 280 тысяч рублей

Женщина предлагала горожанам свои услуги и, получив согласие, исчезала с деньгами.

Челябинские полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении нескольких горожан. Фигурантом дела стала ранее судимая 34-летняя местная жительница. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным сотрудников Отдела полиции «Центральный», женщина предлагала малознакомым горожанам свои услуги в приобретении различной техники по заниженным ценам. Она договаривалась с клиентами, получала от них деньги на покупку определённого товара, оформляла расписку в получении средств и исчезала. На звонки потерпевших злоумышленница также не отвечала.

«Органами предварительного следствия установлено два эпизода противоправной деятельности подозреваемой, совершенных на территории Центрального района. Сумма ущерба составила около 280 тысяч рублей»,— прокомментировали в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Пока подозреваемая находится под подпиской о невызде, следственный отдел полиции продолжает устанавливать все обстоятельства дела.