Жительница Челябинска погибла при пожаре из-за непотушенной сигареты

В квартире наблюдалось сильное задымление

Сегодня, 26 января, в Челябинске рано утром сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме по проспекту Победы. Прибыв, спасатели обнаружили сильно задымленное помещение и тело женщины. Предварительно, трагедия произошла из-за неосторожности при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

К моменту прибытия пожарных пламя успело погаснуть, однако сильное задымление сохранялось. Отравление продуктами горения могло стать одной из причин гибели женщины. Все обстоятельства устанавливаются.

Спасатели напоминают южноуральцам о том, что не следует курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Также важно тщательно тушить окурки в пепельнице из негорючих материалов.