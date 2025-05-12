Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Челябинской области, инцидент произошел в районе станции Исаковский Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-служба следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СКР.
По предварительным данным, местная жительница хотела перейти железную дорогу в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось — женщина была смертельно травмирована грузовым поездом.
По данному факту проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).
Ход и результаты проверки поставлены на контроль Уральской транспортной прокуратуры.