Жительница Челябинска погибла под колесами грузового поезда

Инцидент произошел днем 11 мая у станции Исаковский

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Челябинской области, инцидент произошел в районе станции Исаковский Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-служба следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, местная жительница хотела перейти железную дорогу в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось — женщина была смертельно травмирована грузовым поездом.

По данному факту проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

Ход и результаты проверки поставлены на контроль Уральской транспортной прокуратуры.