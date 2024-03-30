Жительница Челябинска перевела псевдоухажеру из Германии 5,5 млн рублей

Женщина отправила ему личные сбережения и кредитные деньги

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя жительница Челябинска. Она пояснила, что на протяжении двух лет переводила деньги своему знакомому, якобы проживающему в Германии. После того, как она лишилась 5,5 миллиона рублей, мужчина перестал выходить на связь. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась якобы с жителем Германии в соцсетях. Он написал ей первой, признался, что потерпевшая ему понравилась. В ходе постоянных бесед он начал просить у нее деньги. Предлоги были самые разные, в том числе поездка в Челябинск к возлюбленной.

Сначала женщина перечисляла ему свои сбережения, затем — деньги от продажи имущества, которое ей досталось в наследство от покойного супруга. Когда все деньги кончились, она начала брать кредиты. В результате общая сумма отправленных псевдоухажеру денег достигла 5,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

«Полицейские вновь напоминают о бдительности при общении с незнакомцами, как по телефону, так и в социальных сетях. Не следует переводить по их указанию денежные средства, под каким бы предлогом их не просили. Помните, что злоумышленники постоянно придумывают новые схемы мошенничества, либо модернизируют старые, уже проверенные схемы обмана»,— предупредили в ведомстве.