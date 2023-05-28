Жительница Челябинска перевела на «безопасные счета» 850 тысяч рублей

Пенсионерка лишилась собственных сбережений и кредитных денег

72-летняя жительница Челябинска лишилась 850 тысяч рублей, в том числе кредитных, после общения с якобы сотрудниками полиции и банка. Только перечислив на продиктованные счета все деньги женщина поняла, что ее обманули. В полиции возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей позвонили якобы из полиции и сообщили, что ей необходимо оказать содействие в изобличении мошенников, которые хотят похитить ее сбережения. Испугавшись, женщина согласилась, и после нескольких звонков сняла со своих счетов 470 тысяч рублей.

Затем неизвестные снова позвонили пенсионерке и сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы этого не произошло, ей предложили самостоятельно пройти в банк и оформить кредит на сумму 380 тысяч рублей. Рассказывать кому-либо о произошедшем женщине запретили, и она, никому ничего не сказав, отправилась в банк и оформила два кредита. Полученные деньги женщина также отправила на продиктованные ей счета.

Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше одного миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!