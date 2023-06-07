Жительница Челябинска перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Неизвестные использовали распространенную схему обмана

40-летняя жительница Челябинска после нескольких звонков неизвестных лишилась почти двух миллионов рублей, в том числе кредитных денег. Потерпевшая обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее счетам и списать деньги. Чтобы обезопасить сбережения, челябинке настоятельно рекомендовали перевести деньги на резервные счета. Женщина отправилась в банк, сняла 1,6 миллиона рублей и перевела их на продиктованные счета.

Но на этом злоумышленники не остановились и сообщили потерпевшей, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Для предотвращения мошеннических действий они рекомендовали ей самостоятельно оформить кредит в размере 350 тысяч рублей и перевести все деньги также на резервный счет. Женщина вновь выполнила все указания неизвестных и только после этого поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!