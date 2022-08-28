Жительница Челябинска перевела мошенникам 15 миллионов кредитных рублей

Звонившие представлялись потерпевшей сотрудниками банка и полицейскими

Жительница Челябинска после разговоров с якобы сотрудниками банка взяла кредиты в нескольких кредитных организациях и перевела мошенникам более 15 миллионов рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и полицейскими и сообщали, что мошенники пытаются похитить ее деньги. Они уговорили женщину перевести на якобы безопасные счета все ее сбережения, а также взять кредиты и перевести полученные деньги.

В четырех разных банках женщина оформила кредиты на сумму свыше 15 миллионов рублей, обналичила деньги и большим количеством платежей перевела мошенникам.

«Аналогичные ситуации произошли с двумя жителями Златоуста и Коркино, у которых под такими же предлогами злоумышленники выманили почти 500 тысяч рублей»,— добавили в ведомстве.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).