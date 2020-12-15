Жительница Челябинска оплатила многотысячные долги после ареста автомобиля

Для того чтобы женщина расплатилась по счетам, судебным приставам пришлось идти на крайние меры.

В Челябинске судебным приставам пришлось арестовать автомобиль местной жительницы за то, что женщина не только накопила многотысячные долги, но и уклонялась от их уплаты. Как только автомобиля не оказалась, задолженности сразу же были погашены. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления Федеральный службы судебных приставов России по Челябинской области.

Челябинка более года не платила налоги, а также не оплачивала счета за потреблённые тепло и электроэнергию, в результате накопилась внушительная сумма — более 320 тысяч рублей. Меры принудительного характера не помогали. Тогда приставы установили, что в собственности у женщины имеется кроссовер Audi Q5, который было решено арестовать.

«Арестные мероприятия состоялись в минувшую пятницу, 11 декабря. Совместно с сотрудниками компании — поставщика электроэнергии судебные приставы прибыли по адресу должницы, арестовали машину и эвакуировали её на площадку поверенной организации. В ходе арестных мероприятий на связь с судебными приставами вышел муж должницы. Позже, после разговора с судебным приставом, он добровольно привёз документы на машину и ключи»,— рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП России.

Принятые меры оказались действенными: в понедельник, 14 декабря, должница прислала платёжные документы, подтверждающие погашение задолженности и исполнительского сбора. Как только деньги поступят на счета, автомобиль женщине будет возвращён.