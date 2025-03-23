Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире 54 мигранта

Жилье женщина им не предоставила

Полицейские обнаружили в Тракторозаводском районе Челябинска «резиновую» квартиру, 55‑летняя собственница которой за деньги прописала в ней 54 иностранца. При этом фактически они там не проживали. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что с февраля 2023 года женщина 12 раз обращалась в отдел миграции для регистрации иностранцев. Однако проверка показала, что все поставленные на учет мигранты в квартире не проживают. Это подтвердили и соседи женщины.

В отношении собственницы квартиры возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ). Все иностранцы с миграционного учета сняты.