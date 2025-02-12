Жительница Челябинска фиктивно прописала в своей квартире 10 мигрантов

В отношении женщины возбудили уголовное дело

Полицейские Челябинска выявили квартиру в многоэтажке на улице Молодогвардейцев, собственница которой прописала за деньги 10 мигрантов, но жилье им не предоставила. Возбуждено уголовное дело, иностранцы с учета сняты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 50-летняя жительница Калининского района прописала в своей квартире мигрантов в июне 2024 года. Но осмотр квартиры показал, что они там не проживали. Этот факт подтвердили и соседи.

В ходе проверок выяснилось, что ранее женщина была судима за фиктивную постановку на учет иностранцев. Фигурантом этого же уголовного дела она стала и в этот раз. Ей избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.