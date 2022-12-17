Жительница Челябинска девять лет получала пенсию за своего пропавшего сына

Женщину подозревают в убийстве ребенка

Жительница Челябинска на протяжении девяти лет получала пенсию за своего сына-инвалида, который пропал еще в 2013 году. Женщину задержали, в ее отношении возбудили два уголовных дела, сообщает журналист ИА «Первое областное» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем стало известно, когда пришло время переосвидетельствовать инвалидность, чтобы мальчик в дальнейшем смог продолжить получать пенсию. Тогда женщина заявила, что ее сын без вести пропал. В пенсионном фонде передали информацию силовикам, которые выяснили, что ребенок не появлялся дома уже на протяжении девяти лет.

Все это время челябинка вводила в заблуждение сотрудников ПФР и за девять лет незаконно получила вместо своего сына почти 2,5 миллиона рублей.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ее отношении возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Мошенничество».