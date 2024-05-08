Жительница Челябинска через суд выселила из квартиры безработного сына

Мужчина не оплачивал коммунальные платежи и периодически оскорблял мать

Курчатовский районный суд Челябинска постановил выселить из квартиры, принадлежащей пенсионерке, ее 27-летнего сына-тунеядца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Местная жительница обратилась за помощью в прокуратуру. По ее словам, ее сын вместе с ней проживает в принадлежащей ей однокомнатной квартире, однако мужчина отказывается оплачивать коммуналку, не следит за жильем и постоянно устраивает скандалы, оскорбляя мать.

«Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с требованиями признать мужчину утратившим право пользования жилым помещением и выселить его из квартиры. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. За исполнением судебного решения установлен контроль», — сообщили в ведомстве.