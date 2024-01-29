Жительница Чебаркуля лишилась 450 тыс. рублей после общения с «сотрудником банка»

В ходе беседы по видеосвязи женщина включила опцию «демонстрация экрана»

45-летняя жительница Чебаркуля Челябинской области обратилась в полицию с заявлением о хищении с ее кредитной карты 450 тысяч рублей. Женщина рассказала, что общалась по видеосвязи с «сотрудником банка», при этом коды, приходящие в СМС, она не называла. Работая по заявлению, полицейские выяснили, в чем дело. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Звонок от якобы банковского сотрудника женщине поступил в мессенджере. В ходе общения ей сообщили, что кто-то пытается списать деньги с ее карты, и, чтобы предотвратить попытки, нужно обновить личный кабинет и всю систему обслуживания. Для этого ей предложили выйти на видеосвязь и нажать кнопку «демонстрация экрана», чтобы сотрудники банка видели, что происходит на экране телефона. Женщина выполнила все необходимые действия, и вскоре один за другим ей начали приходить коды в СМС-сообщениях и уведомления о списании денег. Однако женщина подумала, что это ошибка, и не придала сообщениям значения.

«Затем злоумышленники выяснили, услугами каких банков еще пользуется женщина, и предупредили, что злоумышленники попытаются и там оформить кредиты на ее имя. Потерпевшую убедили подать заявки в два других банка, но они были отклонены. После этого связь в мессенджере прервалась. А через некоторое время жительница Чебаркуля поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Его расследование контролирует городская прокуратура.

Правоохранители напомнили о том, что сотрудники госструктур и банков никогда не звонят в мессенджерах. Если звонок поступил именно там, значит, с вами хотят связаться мошенники. Кроме того, ни в коем случае нельзя включать демонстрацию экрана во время разговоров, поскольку мошенники увидят всю информацию, содержащуюся в вашем телефоне или компьютере.

В случае если поступил подозрительный звонок, можно позвонить по номеру *1593 Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области. Специалисты Центра проконсультируют и дадут рекомендации. Но лучше вообще на брать трубку, если звонят с незнакомого номера.