Жительница Чебаркуля лишила семью более 1,2 млн рублей, желая заработать

Женщина втянула родственников в сомнительную схему

54-летняя жительница Чебаркуля получила предложение о заработке на онлайн-сделках. «Аналитик» пообещал женщине, что с каждой суммы она будет получать не менее 50% прибыли. В погоне за деньгами потерпевшая втянула в сомнительный вид заработка своих родственников. В результате в общей сложности семья лишилась более 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Для получения первой прибыли женщина установила необходимое приложение, оформила банковскую карту и внесла первые 50 тысяч рублей. Увидев в личном кабинете прибыль в размере 24 тысяч, потерпевшая перевела на счет еще 240 тысяч.

После с ней связался «аналитик», который сообщил, что для вывода денег нужно внести еще 170 тысяч, а также привести нового клиента. Так в схему были втянуты 51-летняя родственница женщины и ее сын, которые в общей сложности перевели мошенникам почти 800 тысяч рублей.

Но и после этого вывести деньги не удалось. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские призывают южноуральцев не реагировать на заманчивые предложения о выгодном и простом заработке.