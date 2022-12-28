Жительница Аши лишилась 25 тысяч рублей при продаже санок в интернете

Потерпевшая перешла по ссылке и ввела данные своей карты

Домохозяйка из Аши, желая продать детские сани на одном из сайтов объявлений, стала жертвой мошенников и лишилась 25 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как женщина рассказала правоохранителям, после того как она разместила объявление о продаже саней, с ней связалась неизвестная. Она сказала, что хочет приобрести сани для своего ребенка, но живет в Снежинске и не сможет встретиться и передать деньги. Мошенница настояла на том, чтобы провести сделку через сайт, и отправила потерпевшей ссылку для получения денег на электронную почту.

Перейдя по ссылке, женщина оказалась на сайте-двойнике, где ввела данные своей карты. Затем ей пришло сообщение о том, что необходимо пополнить защитный счет на сумму сделки, то есть на 1500 рублей. Жительница Аши выполнила необходимые действия, и в итоге с ее карты списалось 25 тысяч рублей, а «покупательница» перестала выходить на связь.

Полицейские просят южноуральцев никому не сообщать данные своих карт, а также не вводить их на различных сайтах во избежание потери средств.