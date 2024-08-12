Жительница Аргаяшского района убила отца ударом ножа

Трагедия разыгралась в ночь на 11 августа в селе Кулуево

В селе Кулуево Аргаяшского района задержана местная жительница, обвиняемая в убийстве 72‑летнего отца, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Сообщается, что трагедия разыгралась в одной из квартир дома по улице Советской в ночь на воскресенье, 11 августа.

«По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с пожилым отцом нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство); ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также следователем назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и закрепление доказательной базы.