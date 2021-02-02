Фигуристы поневоле: жители Златоуста вынуждены проходить через стихийный каток на одной из улиц

По словам горожан, на льду, образовавшемся из-за коммунальной аварии, ежедневно падают люди

В центре Златоуста появился новый каток. Правда, несанкционированный: в результате коммунальной аварии на улице Ленина на поверхность вышла вода, которая замерзла и создала серьезную преграду для пешеходов. В социальных сетях местные жители сообщают, что ежедневно люди падают, накануне на льду пострадал ребенок.

«Фигуристы поневоле — те, кто ходит по улице Ленина. Здесь, похоже, замерзла целая река (по всей видимости, коммунальная). Каждый день тут кто-то падает. Сегодня, 1 февраля, пострадал ребенок»,— написали в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Также жители сообщают, что уже обращались в администрацию Златоуста с просьбой устранить каток. Но пока лед так и остается на улице Ленина. Тем не менее, в местной мэрии заверили, что ситуация находится на контроле и ее решением занимаются.

«Информация доведена до сведения ответственных лиц. Вчера специалисты выезжали на место с целью определить причины коммунальной аварии, взяты необходимые анализы воды, чтобы определить, кто будет устранять аварию: либо МУП „ПОВВ“, если это техногенные воды, или, если вода природного характера, то другой подрядчик от управления ЖКХ. В любом случае специалисты мониторят ситуацию, подсыпают, делают все необходимые действия»,— сообщила пресс-секретарь администрации ЗГО Юлия Прокопьева.

Действительно, в социальных сетях сотрудники мэрии Златоуста опубликовали фотографии посыпанного участка улицы, где образовался лед, и сообщили, что работы провели сотрудники МБУ «Благоустройство» для безопасности жителей. Пока же источник образования наледи выявляется.