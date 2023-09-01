Жители Златоуста предстанут перед судом за кражу 500 тонн металла

Железные конструкции находились на балансе города

Региональная прокуратура направила в Златоустовский городской суд уголовное дело о краже в особо крупном размере. Как сообщили в надзорном ведомстве, двое местных жителей на протяжении нескольких месяцев похищали металл из производственных зданий, принадлежащих городу. С помощью ничего не подозревающих людей они демонтировали более 500 тонн металлоконструкций, а ущерб исчисляется миллионами рублей.

Речь идет о событиях, произошедших в 2021 году. Следствие считает, что охотники за металлом, 48 и 52 лет, с мая по сентябрь украли 529 тонн металла. Железные конструкции находились в производственных зданиях, которые являются собственностью муниципалитета. При этом фигуранты дела не подставлялись сами, а использовали для производства работ неосведомленных лиц.

«Похищенное имущество обвиняемые сдавали в пункт приема металла. В результате преступных действий соучастников муниципалитету причинен ущерб в размере 11 млн рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Теперь судьбу любителей легкой наживы определит суд. Администрация подала свой иск, чтобы взыскать ущерб. На имущество обвиняемых наложили арест.