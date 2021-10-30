Жители Златоуста пожаловались на гуляющих во дворе многоэтажек коней

От животных, которые ведут себя агрессивно, уже пострадало несколько человек

В Березовой Роще в Златоусте местные жители жалуются на коней, которые гуляют во дворе многоэтажных домов. По их словам, агрессивные животные бегают за детьми и даже уже навредили местному жителю, пишут горожане в социальных сетях.

Эта история началась еще в 2019 году. Одна из жительниц многоквартирного дома на улице Садовой завела лошадей. Живут они в небольшом сарае, который их хозяйка арендует у местного жителя. Днем животные гуляют, где хотят. Жильцы нескольких домов жалуются, что кони очень агрессивные, детям даже погулять негде, поскольку они боятся животных. Поговорить с хозяйкой и убедить ее увести лошадей не получается — говорят, она не хочет никого слушать.

«Мы устали уже от этих лошадей. С хозяйкой бесполезно разговаривать. Почти два года поднимаем этот вопрос. Пожалуйста, давайте не будем доводить до беды. Лошади по своей натуре очень пугливые животные. С испуга могут и ударить, и понести куда глаза глядят, все и всех сшибая на своем пути. Не так сложно же обязать хозяйку сделать высокий загон (забор) для своих любимых четвероногих питомцев. И не было бы никаких жалоб и проблем»,— написала в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» пользователь Светлана Галлямова.

«Лошадь очень пугливое животное. Напугать ее может даже резкий звук. Тогда тем, кто рядом, крупно не повезет. Жеребец сам лезет ко всем. Хозяйка предлагает местным жителям ходить с прутиками и вичками. Когда он кусает, это он с нами здоровается, по ее словам»,— жалуется местная жительница Полина Андреева.

Также женщина рассказала, что минувшим летом конь схватил коляску, в котором находился маленький ребенок. Благо, мать находилась рядом и вырвала у животного ребенка. Буквально неделю назад конь бежал за двумя маленькими девочками, которые от испуга закричали и залезли на лестницу от турника. Еще у одного местного жителя после «встречи» с конем остался синяк на руке.

По словам златоустовцев, они уже обращались и в полицию, и в прокуратуру. Участковый правонарушений в происходящем не увидел, а от прокуратуры, по словам горожан, ответа пока не последовало. При этом местные жители обращают внимание на то, что не против, чтобы животные гуляли на свежем воздухе, но недоумевают, почему их хозяйку не обяжут построить загон.