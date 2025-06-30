Жители Южноуральска жалуются на едкий запах с мясокостного комбината

Глава СКР поручил провести проверку

Запах с мясокостного комбината, находящегося около жилых домов, мешает жителям Южноуральска. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить природоохранное законодательство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



Завод «Эккрид», по словам горожан, не только воняет, но и плохо влияет на экологическую обстановку в городе. Жалобы местных жителей в разные ведомства не принесли никакого результата, поэтому они обратились в Следком.



Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.