Запах с мясокостного комбината, находящегося около жилых домов, мешает жителям Южноуральска. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить природоохранное законодательство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.  

Завод «Эккрид», по словам горожан, не только воняет, но и плохо влияет на экологическую обстановку в городе. Жалобы местных жителей в разные ведомства не принесли никакого результата, поэтому они обратились в Следком. 

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.