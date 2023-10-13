Жители Советского района Челябинска организовали патрули из‑за случаев нападения на детей

Полиция проводит проверку по сообщениям горожан

Жители микрорайона на улице Дмитрия Неаполитанова в Советском районе Челябинска (АМЗ) рассказали в социальных сетях о случаях нападения подозрительных мужчин на детей и взрослых.

Так, челябинцы сообщают, что двое неизвестных преследуют детей, которые ходят в школу через небольшие пустырь и лес около мемориала «Скорбящие матери». По данным местных жителей, мужчины нападают с телескопической дубинкой и требуют отдать телефоны.

«Полицией Челябинска принята во внимание публикация в социальных сетях. Сведения, размещенные в посте, проверяются. Граждан, располагающих информацией о возможных противоправных деяниях, просим обратиться в полицию по телефону 102», — прокомментировали Первому областному информагентству в УМВД по городу.

Жители микрорайона организовали дружины и дежурят по очереди на потенциально опасных участках.