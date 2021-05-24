Жители Сосновского района осуждены за убийство с особой жестокостью

Мужчины проведут 17 и 20 лет в колонии строгого режима

Челябинский областной суд приговорил 26-летнего Артема Велижанцева и 38-летнего Антона Ковальчука к 17 и 20 годам колонии строгого режима за убийство знакомого с особой жестокостью. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Ночью 15 апреля 2020 года Велижанцев и Ковальчук были в состоянии алкогольного опьянения и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений начали бить своего знакомого. Они нанесли ему не менее 71 удара руками и ногами, а также используя кресло, ножки и подлокотники от кресла, стеклянную бутылку и деревянный ящик», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После этого они совершили действия сексуального характера. Далее удлиненным предметом, который не удалось установить, они начали душить своего знакомого. А потом нанесли жертве не менее семи режущих ранений в шею. Потерпевший умер от удушения.

Жители деревни Казанцево признаны виновными и осуждены по пп. «д, ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью) и п. «а» ч. 2 ст. 132 (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшему, группой лиц) УК РФ.

Велижанцеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Ковальчуку — 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу потерпевшего взыскана моральная компенсация — с каждого по 700 тысяч рублей.