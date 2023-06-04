Жители Миасса пожаловались на запах гари из-за лесного пожара

На данный момент возгорание локализовано

Жители Миасса второй день жалуются на запах гари из-за лесного пожара, произошедшего около поселка Северные Печи. О возгорании местные жители сообщили в одном из городских пабликов.

«Лес горит весь день где-то за „Радугой“»,— написали в паблике «ЧП Миасс — Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте».

«Невозможно открыть окно, вонь стоит!»— пожаловались местные жители в паблике «Инцидент Миасс».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что на данный момент пожар локализован. Открытого горения нет, происходит тление хвойной подстилки и камыша.

«Пожар опахан с восточной и южной сторон, с северной и западной сторон естественная преграда — река Миасс. Сотрудники 47-й пожарно-спасательной части находятся на прикрытии СНТ и населенных пунктов»,— уточнили в ведомстве.

Угрозы распространения огня нет.