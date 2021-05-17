Жители Миасса пожаловались на нашествие тараканов

Полчища насекомых облюбовали канализацию

Тараканы вновь появились на Южном Урале. Насекомые были обнаружены у канализационного люка по улице Лихачева в Миассе. Местный житель опубликовал в сети видео, как полчища насекомых выходят из щелей канализационного люка.

Автор поста обвинил торговцев фруктами, работающих рядом с люком, в нечистоплотности и разведении антисанитарии.

«Шел с работы. Увидел экзотических насекомых. Колодец на Лихачева в районе 16-го и 20-го домов. Крупные черные и рыжие тараканы ползают прямо по тротуару вокруг. Реально большие», — подписал автор поста накануне поздно вечером.

Однако горожане его не поддержали, не увидев связи между фруктами и тараканами.

Активисты «Гражданского патруля» попросили администрацию города заделать щели люка. В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Миассе сообщений о нашествии тараканов в городе не поступало.

Напомним, в прошлом году житель Миасса купил новую игрушку, в которой обосновались несколько десятков тараканов.