Жители Миасса остались без воды из-за коммунальной аварии

На водоводе произошел порыв

В Миассе Челябинской области рано утром 10 апреля произошел порыв на водоводе. В результате без холодной воды остались жители центральной и южной частей Миасса. Как сообщили утром 10 апреля в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» по Миассу, к 12 часам холодная вода должна появиться во всех домах, попавших под отключение.

«В 6:40 авария была полностью устранена. В настоящий момент идет заполнение системы водоснабжения. К 12:00 холодная вода должна появиться во всех домах Миасса, попавших под отключение»,— уточнили в учреждении.

Известно, что порыв произошел в четвертом часу утра. Аварию устраняли почти три часа.

Ситуация находится на контроле управления ГОЧС.