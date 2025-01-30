Жители Миасса лишись денег после покупки услуг и товаров через интернет

Горожан обманули мошенники

В Миассе студент потерял более 140 тысяч рублей, решив оплатить обучающие курсы по разработке сайтов. Он оформил кредит по наставлению псевдосотрудников университета и перевел им деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МДВ России по Челябинской области.

Мама в декрете хотела купить смартфон и лишилась 26 тысяч рублей. Мужчина потерял 14 тысяч при заказе доски. Оба внесли предоплату за товары, но не получили их.

Полиция рекомендует проверять информацию о компаниях и изучать отзывы о них. Заказы советуют оплачивать при получении после проверки.