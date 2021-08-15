Жители Магнитогорска и Троицка перевели мошенникам более пятисот тысяч рублей

Полицейские разыскивают причастных к преступлению

Полицейские Челябинской области продолжают получать заявления от граждан о мошенничестве. Так, свои средства неизвестным перевели жители Магнитогорска и Троицка. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей, сообщили сегодня, 15 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшие рассказали правоохранителям, что им на сотовые телефоны позвонили неизвестные, представились сотрудниками банков и сообщили, что им необходимо перевести деньги на резервные счета, чтобы сохранить средства. Жители Магнитогорска и Троицка выполнили все необходимые действия, а потом поняли, что перечислили деньги мошенникам.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данных частей статьи — 5 и 6 лет лишения свободы»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские разыскивают причастных к совершенным преступлениям.

Правоохранители в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что сотрудники банков никогда не запрашивают коды из смс-сообщений, пароли и пин-коды банковских карт и никогда не просят перевести средства на другие счета. В случае, если неизвестные просят сообщить указанные данные, необходимо прервать разговор, самостоятельно набрать банк и убедиться, что с вашими средствами все в порядке.