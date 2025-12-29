Жители Кыштыма остались без отопления на несколько часов из‑за аварии

Система уже заполнена, дома подключают

В ночь на 29 декабря в Кыштыме произошла авария на газораспределительной станции «Кыштым», топливо перестало поступать в городские котельные. В результате без отопления остались более 200 многоквартирных домов, несколько соцучреждений и частный сектор. Авария была оперативно устранена, сейчас идет заполнение системы, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области.

«На место были оперативно направлены семь аварийных бригад. Ремонтные работы завершены, идет заполнение системы. Все городские котельные запущены в работу»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники челябинского подразделения «Газпрома» ведут подомовой обход и подключают частный сектор.

Известно, что детские сады в Кыштыме работают в штатном режиме. Школьники продолжают учиться удаленно из-за эпидситуации.

В администрации города работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, министерства ЖКХ Челябинской области и главы Кыштыма.

По вопросам локального отсутствия отопления жителям рекомендуют обращаться по телефонам 8 (351-51) 4-11-12, 04 и 8 (351-51) 4-48-33.