Жители копейского поселка пожаловались на разграбление кладбища

На единственном погосте Вахрушево пропадают оградки

В сентябре с кладбища поселка Вахрушево Копейского городского округа начали пропадать железные оградки и старые памятники. Местные жители уверены, что на погосте орудуют грабители и сдают наживу в пункты приема металлолома. Об этом Первому областному информагентству рассказал копейчанин Евгений Бекеев.

«На прошлой неделе хоронили бабушку с дедушкой и заметили, что много могил испорчено, — видно, как выдернуты железные оградки. Позже я узнал, что местные жители обращались в полицию Копейска и Красноармейского района, однако проблема долгое время не решалась. Мы хотим, чтобы воров поймали и привлекли к ответственности», — рассказал мужчина.

Начальник Вахрушевского территориального отдела администрации Копейского городского округа Инна Ботова сообщила Первому областному информагентству, что накануне, 23 сентября, по этому делу к ней приходил участковый.

«Да, есть на нашем кладбище такая проблема. Жители ко мне с заявлениями обращались, я, конечно, не осталась в стороне. Вчера был участковый, он проводит проверку. Действительно, с кладбища выносят имущество — особенно со старых, бесхозных могил, есть случаи вандализма — памятники переворачивают. Мы работаем, в ближайшее время, надеюсь, виновников найдут», — рассказала Инна Ботова.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что после проверки по факту обращений жителей будет принято процессуальное решение.