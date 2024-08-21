Жители дома в центре Челябинска пожаловались на закладчиков и наркоманов в подъезде

Зависимые раскидывают шприцы по лестничной площадке

Жители дома № 21 на проспекте Ленина в Челябинске обеспокоены появлением во дворе наркозависимых. Небольшая компания «облюбовала» первый подъезд дома. Запрещенные вещества они находят прямо во дворе, рассказали Первому областному информагентству местные жители.

«По всему подъезду разбросаны шприцы и иглы. Неоднократно замечал на записи домофона, что наркоманы заходят в подъезд прямо за жильцами. Успевают, пока не сработал доводчик. В доме живет много детей, людей в возрасте. Как-то страшно за них», — рассказал челябинец.

Закладчики в этом дворе, по словам местных жителей, появились около полутора месяцев назад. Зависимые в поисках «тайника» перерывают клумбы и песочницы.

С подобной проблемой столкнулись и жильцы соседних домов. Люди составили «отпугивающее» объявление с предупреждением о подозрительных личностях в подъездах и призывом сразу обращаться в полицию при встрече с ними. После этого след закладчиков и зависимых простыл.

«Необходимо сразу звонить в полицию, если вам известно о фактах распространения наркотиков. Сейчас в Челябинске проходит второй этап оперативно-профилактической операции „Мак-2024“. Все случаи незаконного оборота наркотиков пресекаются, распространителей привлекают к ответственности. Напомним, за употребление веществ предусмотрено административное наказание», — прокомментировали в УМВД по Челябинску.

В городской полиции подчеркнули, что лучше сразу звонить 02 или 102, нежели обращаться к участковому.