Жители Челябинской области за выходные отдали мошенникам три миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела.

За минувшие выходные в Челябинской области жители разных муниципалитетов перевели мошенникам около трёх миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. В пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали, какими способами мошенники выманивали деньги.

Так, 39-летний житель Магнитогорска и 46-летняя челябинка попались на уловку позвонивших им «сотрудников банков». Неизвестные сообщили, что средства с их карт пытаются списать и деньги нужно срочно перевести на запасной счёт. Таким образом оба лишились около полутора миллионов рублей.

«А в Еманжелинском районе неизвестный, используя интернет-сайт, под предлогом заработка на бирже обманным путём завладел денежными средствами 43-летней женщины в сумме 500 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Ещё 200 тысяч рублей отдала мошенникам 22-летняя жительница Кыштыма. Позвонивший неизвестный уговорил девушку оформить страховку и таким образом выманил деньги.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых», — добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сотрудники полиции вновь напоминают южноуральцам о том, что при поступлении звонка от якобы банковского сотрудника следует незамедлительно прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк, чтобы убедиться, что с вашими средствами всё в порядке.