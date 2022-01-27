Жители Челябинской области за год отдали телефонным мошенникам 1,2 млрд рублей

Вернуть удалось лишь 27 миллионов рублей

Глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, 27 января, на пресс-конференции обозначил одно из приоритетных направлений работы — борьбу с телефонным мошенничеством. За год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом вернуть удалось только 27 миллионов.

«Раскрываемость таких преступлений очень сложная и составляет порядка 20%. Сложность в том, что некоторые механизмы не поддаются нашему контролю, происходят по независящим от нас обстоятельствам. Особенно когда такие звонки поступают гражданам из других государств. Я вижу из этой ситуации только один выход: профилактическая работа с населением. Необходимо довести до сведения каждого жителя области, что нельзя переводить деньги посторонним людям. Прошу подключиться к этому и журналистов — вести в своих изданиях профилактические рубрики и напоминать гражданам о безопасности», — сказал Михаил Скоков.

Как ранее рассказывал наш сайт, в Челябинске пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало материал о том, как распознать злоумышленника по телефону и что делать, если вы все-таки стали его жертвой.