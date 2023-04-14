Жители Челябинской области получили штрафы за пропаганду терроризма

Они распространяли призывы в социальной сети

Суд назначил штрафы в 350 тысяч и 200 тысяч рублей за пропаганду терроризма двоим жителям Челябинской области. Один из них живет в столице региона, другой — в Магнитогорске. Оба распространяли запрещенную информацию через соцсети, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным УФСБ, один из нарушителей в соцсети призывал к насилию в отношении высших лиц государства. Он мотивировал это несогласием с проведением спецоперации. Другой — оправдывал террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную на территории России.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Магнитогорска в совершении публичных призывов к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Жителя Челябинска — в публичных призывах к терроризму.

Оба осужденных раскаялись и полностью признали свою вину.