Жители Челябинской области почтили память погибших в казанской школе

Южноуральцы организовали мемориалы

Сегодня, 12 мая, на Алом поле возле памятника Орленку челябинцы организовали мемориал, чтобы почтить память погибших во время стрельбы в казанской школе № 175. Люди несут цветы и свечи. Акции памяти проходят в разных городах региона.





У памятника Орленку в Челябинске горожане возлагают цветы и зажигают свечи. В траурную рамку поместили фото школы с подписью: «11.05.2021. Казань, Челябинск скорбит вместе с вами».









Минутой молчания память жертв трагедии в Татарстане почтили и в Сатке сегодня в полдень. Здесь жители города организовали мемориал возле Вечного огня. Траурную акцию поддержали представители администрации.





Скорбит и Нязепетровск — на скамейку во дворе жилого дома южноуральцы несут игрушки и цветы.





Напомним, 11 мая утром в казанскую школу № 175 ворвался 19-летний молодой человек с автоматом и открыл стрельбу. В результате происшествия погибли два педагога и семеро восьмиклассников. Известно, что двое подростков скончались, выпав из окна. Ребята пытались спастись от пуль. Еще 20 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести.

В связи с трагедией губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в школах. Сотрудники МВД проводят профилактическую работу с педагогами, детьми и родителями. Участковые составят списки детей, наблюдающихся у психиатра.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.