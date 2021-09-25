Жители Челябинской области перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов

В Челябинской области жители сразу нескольких городов стали жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, и перевели им свыше двух миллионов рублей, сообщили сегодня, 25 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из жертв мошенников стала 42-летняя жительница Карталов. Сначала представившийся сотрудником банка незнакомец сообщил ей, что неизвестные переводят деньги с ее карты на другие счета, и, чтобы заблокировать карту, необходимо сообщить ему данные, расположенные на лицевой и оборотной сторонах карты. Так потерпевшая и сделала, в результате чего лишилась 90 тысяч рублей.

На этом мошенники не остановились и начали действовать от лица полицейских.

«На следующий день ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщил потерпевшей о том, что проводится спецоперация по задержанию мошенников. Для оказания содействия силовым структурам она должна выполнить указания сотрудников Центробанка, которые сообщили, что неизвестные лица оформляют на нее кредит. Для блокировки операций необходимо было завершить оформление кредита и продиктовать смс-коды для перевода денежных средств на безопасные счета. Женщина выполнила указания незнакомцев. Спустя несколько дней мошенники вновь позвонили и сообщили о том, что на нее оформлен кредит в другом банке. Блокировать действия злоумышленников необходимо было тем же способом, что и ранее. Спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в дежурную часть полиции. Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

В аналогичных ситуациях оказались жители Челябинска, Златоуста, Нязепетровска и Снежинска, которые перевели мошенникам около 1,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража») и («Мошенничество»). На данный момент полицейские устанавливают личности причастных к совершению преступления.