Жители Челябинской области перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Полиция возбудила уголовные дела

Несмотря на то, что жителей Челябинской области ежедневно через различные информационные каналы предупреждают о телефонных мошенниках, они все равно доверяют злоумышленникам и переводят свои деньги на неизвестные счета. Так, жители Челябинска, Миасса, Озерска и Сатки перевели мошенникам более двух миллионов рублей, сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшие рассказали полицейским, что им позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков. В ходе беседы мошенники убедили южноуральцев в том, что их средствам угрожает опасность, и деньги необходимо срочно перевести на безопасные счета.

«Двое челябинцев, доверившись рассказам незнакомцев, отдали мошенникам порядка 800 тысяч рублей. В Сатке женщины перечислили злоумышленникам более 450 тысяч рублей. Жительницы Миасса и Озерска по той же схеме лишились более 240 и 570 тысяч рублей. По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по статье „Мошенничество“»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз призывают жителей Челябинской области не доверять незнакомцам и не сообщать им свои персональные данные, позволяющие получить доступ к банковским счетам или картам. Пароли, пин-коды и другие данные запрашивают только злоумышленники.