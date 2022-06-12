В Магнитогорске крупную сумму потеряла 49-летняя женщина.
Мошенники звонили ей несколько дней, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов и убедили, что ее деньги, лежащие в банке, могут похитить. Наконец, дама согласилась перевести личные сбережения на «безопасный» счет и даже взяла дополнительный кредит в банке. Денежные средства она обналичила, а потом большим количеством платежей через банкомат перевела все тем же мошенникам.
«В итоге женщина лишилась 710 тысяч рублей. Хотя за несколько дней до этого у нее на работе проводилась встреча с сотрудниками полиции, которые рассказывали о мошеннических схемах. У женщины была памятка, выданная стражами порядка. Но звонившие ей преступники оказались слишком убедительными», — замечают в полиции.
В аналогичную историю попал 42-летний житель Каслинского района. Мужчина отдал мошенникам 200 тысяч.
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступников ищут.