Жители Челябинской области перечислили миллион рублей на «безопасные» счета мошенников

Преступников уже ищут

Двое южноуральцев стали жертвами телефонных мошенников и перечислили около миллиона рублей на «безопасные» счета в банке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Магнитогорске крупную сумму потеряла 49-летняя женщина.

Мошенники звонили ей несколько дней, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов и убедили, что ее деньги, лежащие в банке, могут похитить. Наконец, дама согласилась перевести личные сбережения на «безопасный» счет и даже взяла дополнительный кредит в банке. Денежные средства она обналичила, а потом большим количеством платежей через банкомат перевела все тем же мошенникам.

«В итоге женщина лишилась 710 тысяч рублей. Хотя за несколько дней до этого у нее на работе проводилась встреча с сотрудниками полиции, которые рассказывали о мошеннических схемах. У женщины была памятка, выданная стражами порядка. Но звонившие ей преступники оказались слишком убедительными»,

— замечают в полиции.

В аналогичную историю попал 42-летний житель Каслинского района. Мужчина отдал мошенникам 200 тысяч.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступников ищут.