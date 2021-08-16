Жители Челябинской области могут помочь в тушении лесного пожара возле лагеря под Магнитогорском

Сегодня всех эвакуированных детей отправят в лагерь «Уральские зори»

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Накануне вечером, 15 августа, детей, эвакуированных из лагеря «Горное ущелье» под Магнитогорском, разместили на трех базах. Их жизни ничто не угрожает. Однако очаг пожара в Абзелиловском районе Республики Башкортостан еще не потушен, администраторы лагеря приглашают добровольцев помощь в тушении, говорится на странице лагеря в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители! Все дети из города Магнитогорск переданы в руки родителей или родственников. Все дети из других территорий на ночевку размещены на трех базах: санаторий „Юбилейный“, дом отдыха „Березки“, УОЦ „Юность“. Они и педагоги отдыхают. Утром они приедут в ДООЦ „Уральские зори“, где для них будет организовано питание и различные мероприятия (спорт, творчество, просмотр фильмов, консультации психологов)»,— уточнили в пресс-службе лагеря.

Также администраторы сообщают, что очаг пожара еще не локализован, и призывают молодых и сильных людей помочь в тушении.

«Все, кто хочет и может помочь в тушении, — будет подъем воды в гору, так как техника не может туда пройти. Ждем на помощь! Требуются молодые, сильные люди. Сбор волонтеров 16 августа в 12:00 на автомобильной стоянке ДООЦ „Горное ущелье“»,— добавили в лагере.

С собой необходимо иметь закрытую одежду с длинным рукавом, кирзовые сапоги, перчатки, лопату, воду, пустые пятилитровые бутылки.

Соответствующее объявление опубликовано и на странице поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, сообщение о лесном пожаре в Абзелиловском районе на расстоянии километра от лагеря поступило накануне днем. Администрация «Горного ущелья» приняла решение эвакуировать отдыхающих.

