Накануне вечером, 15 августа, детей, эвакуированных из лагеря «Горное ущелье» под Магнитогорском, разместили на трех базах. Их жизни ничто не угрожает. Однако очаг пожара в Абзелиловском районе Республики Башкортостан еще не потушен, администраторы лагеря приглашают добровольцев помощь в тушении, говорится на странице лагеря в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые родители! Все дети из города Магнитогорск переданы в руки родителей или родственников. Все дети из других территорий на ночевку размещены на трех базах: санаторий „Юбилейный“, дом отдыха „Березки“, УОЦ „Юность“. Они и педагоги отдыхают. Утром они приедут в ДООЦ „Уральские зори“, где для них будет организовано питание и различные мероприятия (спорт, творчество, просмотр фильмов, консультации психологов)»,— уточнили в пресс-службе лагеря.
Также администраторы сообщают, что очаг пожара еще не локализован, и призывают молодых и сильных людей помочь в тушении.
«Все, кто хочет и может помочь в тушении, — будет подъем воды в гору, так как техника не может туда пройти. Ждем на помощь! Требуются молодые, сильные люди. Сбор волонтеров 16 августа в 12:00 на автомобильной стоянке ДООЦ „Горное ущелье“»,— добавили в лагере.
С собой необходимо иметь закрытую одежду с длинным рукавом, кирзовые сапоги, перчатки, лопату, воду, пустые пятилитровые бутылки.
Соответствующее объявление опубликовано и на странице поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, сообщение о лесном пожаре в Абзелиловском районе на расстоянии километра от лагеря поступило накануне днем. Администрация «Горного ущелья» приняла решение эвакуировать отдыхающих.